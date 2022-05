PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, fumata rossonera. Dybala chiama Lukaku"

"Fumata rossonera". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan

"Fumata rossonera". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Il Diavolo passa da Elliott a RedBird: Cardinale è a Milano, parte il nuovo corso. L'intesa è a 1,3 miliardi di euro. Atteso l'annuncio. Intanto parla Mike Maignan: "Lo scudetto? Ringrazio il ko in coppa contro l'Inter".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con questo titolo: "Dybala chiama Lukaku". Sulla giostra anche Sanchez e Lautaro Martinez. Marotta esce allo scoperto: "Spero che Paulo venga da noi...". Più difficile Romelu: oggi incontro con l'avvocato. Ma poi c'è il Chelsea.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Blitz Di Maria". La Vecchia Signora è volata a Londra per il sì dell'argentino in scadenza di contratto con il PSG. Nel frattempo si prospetta una dura estate per Dusan Vlahovic, che è costretto a rinviare le vacanze per curare la pubalgia.