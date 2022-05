PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, Leao sceicco. Juve su Milinkovic"

“Leao sceicco” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tesoro del Milan, è pronto il rinnovo

“Leao sceicco” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tesoro del Milan, è pronto il rinnovo - si legge - Gli arabi, che stanno per diventare i nuovi proprietari, lo vogliono al centro del progetto futuro. No alle offerte del PSG.

Inter - “Tenere Lautaro”: i nerazzurri hanno un piano, fare cassa vendendo Pinamonti e Satriano. Contratto Perisic, serve uno sconto.

Juventus - “Obiettivo Milinkovic”: Allegri vuole potenza e gol a centrocampo, la Juve ci prova. La Lazio chiede 70 milioni.

Salernitana - “Non si ferma”: punto speranza, con l’Atalanta è 1-1.

Cagliari - “Via Mazzarri”: i sardi ad Agostini dopo il ko col Verona.

Bologna - “Mihajlovic finalmente lascia l’ospedale”: il tecnico rossoblù subito in panchina? “Finalmente si ricomincia”.

Ancelotti - “Col City possiamo farcela”: missione Real. Champions, oggi (21) Villarreal-Liverpool.