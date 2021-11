PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli inarrestabile, Zielinski fa l'Osimhen"

"Potere Ibra". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Milan vince 2-1 a Roma, resta in testa con il Napoli e si prepara al derby di domenica. Zlatan show, punizione boom e rigore procurato: "Allo scudetto ci crediamo". Espulso Theo. Furia Mou contro l'arbitro. Chiesto un penalty nel finale: "Così non ci rispettano". Anche il Napoli è inarrestabile: senza Insigne, Zielinski fa l'Osimhen.

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Tucu Tucu, ballo Inter". Udinese stesa, ora lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Correa è la nuova arma di un attaco atomico, che può contare per la doppia risalita anche su Sanchez, Dzeko e Lautaro Martinez.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Tutti in ritiro a -16. Da Morata a Bentancur, i 6 sotto accusa di Allegri". La sconfitta contro l'Hellas Verona per 2-1 ha portato la Vecchia Signora ad un distacco record dalla vetta che sembra impossibile da raggiungere.

Fiorentina - Infine c'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i viola con il titolo seguente: "Incredibile Vlahovic. Segna una tripletta con la valigia in mano". La squadra di Italiano batte 3-0 lo Spezia al Franchi grazie a 3 reti del serbo. Il paradosso, però, è che il classe 2000 ha già deciso di non rinnovare.