PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, prova di forza: tre gol e aggancio"

"Napoli, prova di forza: tre gol e aggancio", titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi. In primo piano la vittoria dell'Inter a Torino contro la Juve: "Sì l'Inter c'é". A centro pagina spazio al Milan, in campo oggi contro il Bologna: "Ora tocca al Milan. Il Diavolo con i 70.000".