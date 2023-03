PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Osimhen sulle orme di Ibrahimovic"

“Europa rieccoci”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, sbandierando il Tricolore. Missione Europeo

“Europa rieccoci”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, sbandierando il Tricolore. Missione Europeo: l’Italia a Napoli (20:45) sfida l’Inghilterra. Ripartiamo da campioni in carica per riscattare l’esclusione mondiale. Mancini: “Retegui ricorda Batigol”.

Inter e Milan - “Svalutate”. Il calo è allarmante, le due rose valgono 200 milioni in meno.

Napoli - “Osimhen sulle orme di Ibra”. Lo scudetto da bomber n.1.

Tacconi - “Parla il figlio: ‘Chiede se alla Juve ridanno i 15 punti’”.