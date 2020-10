PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rilancio Napoli, Insigne si infortuna ancora"

"Treno Milan". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui rossoneri. Altri 3 gol (a zero): Sparta Praga travolto a San Siro. Per una volta Ibrahimovic a secco, sbaglia pure un rigore e poi esce. Ci pensano i ragazzi nati nel '99: Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Pioli è primo da solo anche in coppa.

Napoli e Roma - Immediatamente sotto al titolo principale c'è uno spazio dedicato in prima pagina alle altre italiane impegnate in Europa League con il titolo seguente: "Gli azzurri si rilanciano: 0-1 alla Real Sociedad. Politano-gol, Insigne si infortuna ancora". I giallorossi invece, imbottiti di riserve, vengono bloccati in casa dal CSKA Sofia sullo 0-0.

Inter - Tegola importante in casa nerazzurra che il quotidiano affronta nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Lukaku guaio Real". Il belga salterà sicuramente la sfida contro il Parma di sabato e per Madrid servirà un miracolo. Situazione di emergenza che obbliga Conte a cambiare la sua squadra.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Il rebus di Pirlo". Il problema è a centrocampo visto che nessuno riesce a fare la differenza. Il quotidiano prova ad interrogarsi sul chi possa far scoccare la scintilla: "Arthur, Bentancur, Rabiot: chi accende questa Juve?".

Diego Armando Maradona - "Diego60". Questo il titolo che compare sul Pibe De Oro nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano. L'argentino compie 60 anni ed all'interno del giornale viene raccontata la vita esagerata e il calcio da Dios dell'ex Napoli.