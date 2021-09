PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rimontona Napoli, Osimhen da sogno"

"Ibra, che diavolo hai?". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Zlatan senza pace è ancora infortunato: e adesso il Milan si interroga. Lo svedese non vuole rischiare: "Ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman". E resta l'emergenza in attacco. Intanto Marchisio gioca il big match da ex Juventus: "I rossoeri sono più forti, mentre i bianconeri devono ricostruire".

Europa League - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano c'è spazio per le italiane che hanno giocato nella seconda coppa europea per club con questo titolo: "Rimontona Napoli, Osimhen da sogno". Doppietta super del nigeriano che rimonta il Leicester fino a quel momento avanti 2-0. La Lazio cade in casa del Galatasaray 1-0: papera clamorosa da parte di Strakosha.

Champions League - Interessante approfondimento da parte quotidiano nel taglio laterale della prima pagina, presentato con questo titolo: "A lezione di inglese". Corsa, ritmo, qualità: volano i club di Premier League. Per le italiane invece serve tempo, anche se, rispetto allo scorso anno, si vedono dei timidi progressi.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Una squadra più argentina. Avanti Correa-Lautaro, la coppia mai vista". I due sono molto amici e legati proprio dall'amore e dal rispetto verso la loro nazione, ma ancora non sono riusciti a giocare un minuto insieme. Sabato contro il Bologna partiranno titolari ed avranno la loro occasione.Conference League - "La Roma è un rullo. Pellegrini-show, Mou cala la manita e la sesta vittoria". Questo il titolo che il giornale dedica ai giallorossi nel taglio basso della prima pagina. CSKA Sofia abbattuto dopo che lo Special One aveva rivoluzionato la formazione tipo con 7 cambi: segnali che sta nascendo qualcosa di importante.

Torino - Il quotidiano dedica uno spazio ai granata nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Juric carica l'ambiente: 'Con il Sassuolo è un vero esame'". Il tecnico ex Hellas Verona vuole vedere risposte positive dopo la sconfitta onorevole con l'Atalanta all'esordio, il passo falso di Firenze e il successo a Salerno.