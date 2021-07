PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ronaldo alla Juventus: arrivo e resto"

"CR7: arrivo e resto". Questo il titolo d'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, che riporta il "messaggio alla Juve" di Cristiano Ronaldo. Il portoghese torna per vincere ed è impaziente di riprendere ad allenarsi. Il suo agente Mendes parlerà con Agnelli di un possibile rinnovo fino al 2023, magari spalmando l'ingaggio.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri di spalla: "Idea Nandez", titola il quotidiano. Il club di viale della Liberazione pensa all'uruguaiano per rinforzare la mediana di Simone Inzaghi, al Cagliari in cambio andrebbero Radja Nainggonal e Lucien Agoumé.

Milan - "Ecco Giroud", si legge invece poco più in basso. Nuovo rinforzo per i rossoneri: ieri il francese è atterrato a Milano, oggi i test medici e la firma. Il Milan lavora anche su altri fronti: passi avanti per Kaio Jorge, preso anche Ballo-Touré.