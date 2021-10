PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rosso di rabbia, prima caduta. Novità su Insigne"

"5 uomini d'oro + uno (Chiesa)". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Kessie, Mbappé, Insigne, Haaland, Brozovic e il bianconero: è già mercato! Il milanista via a gennaio? Sul francese riecco il Real Madrid, mentre il napoletano è in bilico. Il norvegese verso il PSG, l'interista può andar via. Allegri nella Juventus vuole trasformare l'ex viola in centravanti. Trezeguet: "Il più forte e moderno degli italiani".

Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano anche per i nerazzurri con il titolo seguente: "Perdite record". Il deficit più alto della storia italiana lo fa registrare il club di Zhang che ha davvero un bilancio da incubo: -246 milioni di euro nel 2021. Ma tra un anno è previsto -100 grazie alla politica adottata quest'anno.

Ricardo Rodriguez - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale, trova spazio il difensore del Torino che in un'intervista dichiara così: "Siamo pronti per il derby: vorrei uno stadio granata". Lo svizzero esprime il desiderio di avere un impianto solamente per la squadra nella quale gioca.

Napoli - "Rosso di rabbia: prima caduta". Questo il titolo che il quotidiano dedica al club azzurro nel taglio basso della prima pagina. Spalletti perde in casa per 3-2 contro lo Spartak Mosca, ma a compromettere la partita è un'espulsione intorno al 30' di Mario Rui. Bene la Lazio che batte 2-0 la Lokomotiv Mosca, ma Immobile finisce ko. Conference League: Roma, 3-0 agli ucraini.