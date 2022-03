PRIMA PAGINA - Gazzetta: "San Siro addio"

"San Siro addio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

"San Siro addio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Milan e Inter pronte ad andare via. Bloccato il progetto accanto al vecchio stadio, i club potrebbero costruire la nuova casa in un'altra zona: Sesto San Giovanni in pole.

Italia - C'è spazio per la Nazionale nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Generazione Scamacca". Oggi alle 20:45 a Konya la sfida contro la Turchia con il centravanti del Sassuolo che partirà da titolare per l'inizio di una nuova era. E Mancini dimostra di non voler mollare: "Voglio vincere un Mondiale".

Fabio Capello - Spazio nel taglio basso della prima pagina anche per le parole dell'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma: "Scudetto? Milan spensierato. Ma occhio alla Juventus". Nell'intervista rilasciata al quotidiano, il tecnico ha espresso la sua opinione sul campionato italiano e sulle favorite per la vittoria del titolo.

Juventus-Inter - Anche il big match dell'Allianz Stadium trova spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Da Locatelli a Brozo, gli indispensabili del derby d'Italia". I centrocampisti di Allegri e Inzaghi sono fondamentali per il gioco di entrambe le squadre e la loro presenza è sinonimo di vittoria, intraprendenza ed equilibrio nelle due fasi.

Roma - Polemiche in casa giallorossa. Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina: "Lady Veretout e il party con il Covid. Marito contagiato?". C'è un positivo al virus nei giallorossi, ma l'identità non è ancora stata resa pubblica dal club della Capitale. Il francese è l'indiziato principale dopo una festa della moglie con amici e parenti malgrado fosse positiva.

Chelsea - "Abramovich avvelenato". Questo il titolo che utilizza il quotidiano nel taglio basso della prima pagina. Il boss dei Blues e il mistero di Kiev: "Ha perso la vista per alcune ore". Intanto il club dovrà essere ceduto entro l'11 aprile, termine ultimo per presentare delle offerte per rilevare la società del russo.