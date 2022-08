PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Sfuma il piano Ronaldo. Napoli, il leader sarà Osimhen”

Titola in basso in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

“Sfuma il piano Ronaldo. Resta allo United. Napoli, il leader sarà Osimhen”. Titola in basso in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Al centro spazio a Inter e Milan: "”Lukaku, che botta”, “Leao a tutta”. In taglio basso la Juventus che spinge per Paredes e Fabian Ruiz che sbarca a Parigi. Il Napoli incasserà 23 milioni.