PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Spalletti, futuro a rischio: che lite con De Laurentiis jr"

“Rifaremo l’EuroMilan” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. La rosea è entrata in casa del Diavolo, a Londra. Dentro l’affare di Investcorp: vincere subito e ridurre il gap in Europa entrando nella top 10 dei club con più ricavi - si legge - E ora si chiude.

Juventus - “La scalata”: Champions blindata, adesso Allegri è a -1 dal terzo posto. Vittoria in casa del Sassuolo 2-1.

Napoli - “Spalletti, futuro a rischio”: che lite con De Laurentiis jr. C’è l’ombra di Gasperini. A Napoli c’è anche un caso Osimhen.