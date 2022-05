PRIMA PAGINA - Gazzetta su Juve-Inter: "Finalona"

"Finalona". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Coppa Italia

"Finalona". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Coppa Italia. Allegri: "Sarebbe la torta, non certo la ciliegina". Pure Inzaghi si gioca tanto. La strana notte di Dybala. Da Buffon e Barzagli i saluti per Chiellini. Intanto Marchisio spinge i bianconeri: "Una stagione da 6 solo se si vince". La carica di Eto'o invece sprona i nerazzurri: "Fate i guerrieri come eravamo noi".

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Diavoli da scudetto". La squadra di Pioli è ad un passo dal titolo, per il quale le mancano 4 punti in due partite. Con Theo Hernandez, Giroud e Leao il tecnico prepara le mosse per la formazione anti-Atalanta.

Mercato - Spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i trasferimenti degli attaccanti: "Domino Haaland". Il Manchester City acquista il norvegese del Borussia Dortmund e adesso Guardiola ha il suo 9. Via all'estate dei bomber con Mbappé, Lewandowski, Lukaku ed altri che potrebbero cambiare squadra.

Calcio - "Messo sotto accusa il tetto ai benefici fiscali. La Lega: 'Favorisce i ricchi'". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina di oggi, dove si spiega come Casini, numero 1 della Lega Serie A, non sia d'accordo con il Decreto Crescita del Governo, per cui il bonus fiscale si applica a chi ha un reddito di almeno un milione di euro: "Soglia troppo alta, un favore ai grandi club".