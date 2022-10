PRIMA PAGINA - Gazzetta su Milan-Juve: "Un sabato da leoni"

"Un sabato da leoni" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus.

"Un sabato da leoni" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus. San Siro tutto esaurito per il big match di oggi: Pioli e Allegri hanno un unico obiettivo ed è vincere. Dopo i ko con Napoli e Chelsea, i rossoneri devono riprendere la corsa. I bianconeri a -7 dalla vetta non possono più fermarsi.

Lautaro caccia al numero - Spazio in taglio basso all'Inter di Simone Inzaghi che oggi si troverà di fronte il Sassuolo. L'allenatore chiede al suo attaccante argentino 1 gol da rimonta. I nerazzurri provano ancora a ripartire in campionato. Missione in più per Lautaro Martinez: deve interrompere il digiuno.