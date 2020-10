PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'incredibile qualificazione del Milan:" Mai visto!"

Incredibile quanto accaduto ieri sera in Europa League, con il Milan che ha riacciuffato il pareggio all'ultimo secondo dei supplementari grazie ad un rigore di Calhanoglu e poi alla lotteria dei rigori ne sono stati calciati 24, prima della parata decisiva di Donnarumma, così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: "Milan mai visto". Oggi il sorteggio dei gironi di Europa League.

Juve e Chiesa, quasi fatta - Nuovo colpo per la Juventus in arrivo: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C'è l'intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell'ultimo weekend dunque la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi.

Il meglio che c'è - E' andato in scena ieri il sorteggio dei gironi di Champions League, con la Juventus di Cristiano Ronaldo che trova il Barcellona oltre a Dinamo Kiev e Ferencvaros. Esame Klopp per l'Atalanta di Gasperini, che con il Liverpool ha pescato Ajax e Midtjylland. Per l'Inter di Antonio Conte c'è invece il Real Madrid, con Shakthar Donetek e Borussia Moenchangladbach. Chiude la Lazio con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.