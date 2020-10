PRIMA PAGINA - Gazzetta sulla Champions: "Sogni stellari. Pirlo attacca"

Torna la Champions League e l'apertura de La Gazzetta dello Sport odierna non poteva che essere relativa alla massima competizione per club europea: "Sogni stellari", si legge in prima pagina. Una corsa alla Coppa dalle grandi orecchie che non è mai stata così aperta, con Bayern Monaco, Manchester CIty e Paris Saint Germain in prima fila, poi subito dietro Liverpool, Barcellona e Real Madrid. Ma nell'era del Covid non esistono certezze.

Pirlo attacca - Sarà una Juventus offensiva quella che si presenterà a Kiev con i debuttanti in Champions League Chiesa e Kulusevski davanti. Oggi alle 18.30 la prima dei bianconeri in Champions, con Paulo Dybala che rischia una nuova esclusione, questa volta in favore di Aaron Ramsey, che potrebbe giocare dietro le due punte.