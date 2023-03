PRIMA PAGINA - Gazzetta sulla Nazionale: "Retegui c'è, l'Italia meno"

“Retegui c’è, l’Italia meno”, titola in grande La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale Italiana

TuttoNapoli.net

“Retegui c’è, l’Italia meno”, titola in grande La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale Italiana. Altro gol dell’oriundo: 2-0 a Malta. Il centravanti apre, Pessina chiude. La rivoluzione ancora non paga ma cambiare è la strada giusta. Mancini: “Dovevamo far meglio tutto”.

Tottenham - “Conte addio”. Finita con gli Spurs: divorzio consensuale, panchina a Stellini.

Milan - “Pensa a come fare cassa per puntare Morata”.

Torino - “Il dt Vagnati: ‘Toro sempre più solido con vivaio di qualità, scouting e strutture’”.