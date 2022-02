PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Super Napoli, Barça salvato dal Var"

"L'Inter rifà le punte". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. In estate rivoluzione in attacco: il ko contro il Liverpool ha confermato che servono rinforzi. Oltre a Scamacca e Dybala, fari puntati su David del Lille. Lautaro e Sanchez possono partire, Perisic verso il rinnovo di contratto.

Juventus-Torino - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per l'anticipo della 26esima giornata di Serie A con questo titolo: "A tutto derby con Max e Juric". Spettacolo assicurato all'Allianz Stadium dalle 20.45. I consigli dal grande ex bianconero Claudio Marchisio: "Partire forte e pelle dura". L'ex granata Claudio Sala ci crede: "Si può, Belotti la chiave".

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Da Pioli a Leao: il Diavolo ha 5 motivi per restare in alto". Dalla gestione del suo allenatore fino alla classe del portoghese, sempre più leader tecnico. Ed anche Donadoni è non ha dubbi: "Ha chances di vincere lo scudetto".

Napoli - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio per i partenopei dopo il match del Camp Nou con questo titolo: "Super azzurri. Il Barça si salva su rigore al VAR". Zielinski illude la squadra di Spalletti, poi nel secondo tempo Ferran Torres la riprende su calcio di rigore concesso per un dubbio tocco con la mano di Juan Jesus. 1-1 il risultato finale che lascia tutto aperto.

Europa League - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina anche alle altre italiane impegnate nella competizione con il titolo seguente: "Atalanta rimonta lampo. La Lazio cade con il Porto". I nerazzurri battono 2-1 l'Olympiacos con due gol tra il 61' e il 63' minuti di Djimsiti, mentre la squadra di Sarri va avanti 0-1 con Zaccagni, ma il Porto la ribalta e vince 2-1.