PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Guai a Napoli, Koulibaly torna nel 2022"

C'è spazio pure per il Napoli nel taglio basso della prima pagina de La Gazzetta dello Sport, quotidiano che propone il titolo seguente: "Guai pure per gli azzurri: Koulibaly torna soltanto nel 2022". L'infortunio del senegalese lo terrà lontano dai campi di gioco per 4-5 settimane, dopodiché prenderà parte alla Coppa d'Africa: Spalletti a lungo senza il suo leader difensivo.