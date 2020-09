PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tridentone Juve: c'è l'intesa con Suarez"

"Suarez, tridentone Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Fuga dal Barça per l'attaccante uruguaiano che potrebbe giocare in Italia, nella Juventus. Trovata l'intesa con il giocatore ma ci sono due nodi: la buonuscita dal club blaugrana e il passaporto. Ma ha già chiamato Chiellini e con Ronaldo e Dybala sarebbe un trio meraviglia.

Il calendario - "Partenza A razzo". Ieri il calendario della Serie A 2020/2021. Pirlo: subito Ranieri, Roma e Napoli e Conte come botto finale. Derby di Milano a metà ottobre. Prima giornata 19-20 settembre.

Mercato Inter - "Vidal, via libera dalla Spagna. L'Inter lo vuole per il raduno". Il centrocampista cileno lascerà il Barcellona e tratta la risoluzione. Inter in pole per il suo acquisto.

Il caso - "Messi, fumata nera all'incontro con Bartomeu. Papà Jorge: 'Se ne andrà'". Ieri l'arrivo in Catalogna di Jorge Messi e l'incontro con il presidente Bartomeu. Nessuna intesa, Leo deciso ad andar via.

Casi Covid - "Positivo Berlusconi: 'Ma sto bene'. E anche Neymar". Ieri l'annuncio della positività di Silvio Berlusconi, ora patron del Monza. Tre casi anche nel PSG in Francia.