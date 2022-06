PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Troppa Inter. Serie A, un calendario mai visto"

"Troppa Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

"Troppa Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Lukaku sblocca, Dybala si blocca: rilancio per il belga grazie all'intervento di Inzaghi, ma prima di chiudere la Joya ora ne devono uscire due tra Dzeko, Correa e Sanchez.

Serie A - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per il campionato italiano con il titolo seguente: "Un calendario mai visto". Venerdì ci sarà il sorteggio con alcune novità, come quella che riguarda i mesi da agosto a novembre, nei quali si giocheranno un totale di 15 partite. Per lo scudetto quindi tutto e subito.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Di Maria-Vlahovic, un mare di fiducia". Allegri vuole fortemente la coppia formata da El Fideo e dal classe 2000 ex Fiorentina. Il futuro in attacco della Vecchia Signora passa anche da Ibiza.