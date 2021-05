PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Un Conte da ko può affondare la Juve"

"Un Conte da k.o.". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. In due anni con il nuovo tecnico l'Inter ha guadagnato 39 punti sulla Juventus e adesso può affondarla. Il tecnico domani ha la chance di togliere il 4° posto alla sua ex squadra. E fa pace con Lautaro sul ring. Alla Pinetina grigliata, guantoni e risate dopo le scintille di San Siro. Intanto Lukaku, Young, Hakimi e Perisic infrangono il coprifuoco con una cena vietata: multati nel blitz. Per Pirlo ora è tardi, ma bastava ispirarsi all'amico Conte. Intanto il super ingaggio ed il bonus fiscale spiegano i motivi del perché CR7 resterà.

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i rossoneri ai quali viene dedicato il titolo seguente nell'edizione odierna del quotidiano: "Il piano Milan". Elliott e la continuità per la Champions League: Pioli fino al 2024, il sì di Donnarumma e pressing per tenere Tomori e Brahim Diaz.