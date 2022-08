PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Via vai al Napoli: arriva Simeone, Petagna al Monza"

In apertura il mercato della Juventus: "Signora coppia. Juve: sbarca Kostic, Depay a un passo".

Mercato azzurro in prima pagina nell'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport: "Via vai al Napoli: arriva Simeone, Petagna al Monza". In apertura il mercato della Juventus: "Signora coppia. Juve: sbarca Kostic, Depay a un passo". In taglio alto i pronostici sul campionato del ct Mancini: "Leao migliorerà. Ancora Lukaku fa la differenza". Di spalla spazio ad Ancelotti e al suo Real Madrid: "Ancelotti cerca un altro record: la 4ª Supercoppa".