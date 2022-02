PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Zaniolo... E Signora".

"Zaniolo... E Signora". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Che cosa farà il gioiello della Roma? Pinto, general manager giallorosso: "Non posso garantire che Nicolò resti". E si scatenano le ipotesi: la Juventus lo ha già nel mirino.

Denzel Dumfries - Ampio spazio nel taglio basso della prima pagina per l'intervista esclusiva all'esterno destro dell'Inter, titolata così dal quotidiano: "Inter regalami un sogno". L'olandese si racconta ai taccuini della rosea: "Inzaghi è una forza: gioca le partite con noi. Il derby? Ho capito che è un momento unico e io sono pronto. Il mio modello è Maicon".

Milan - C'è spazio nel taglio basso anche per i rossoneri, prossimi avversari dell'Inter, con il titolo seguente: "Kessie & Theo, così Pioli prepara un piano diabolico". Il tecnico punterà probabilmente sull'ivoriano, anche se reduce dalla Coppa d'Africa, e sul francese, in forma e chiamato ad essere decisivo.

Dusan Vlahovic - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio per il nuovo attaccante bianconero con questo titolo: "Si presenta: 'La Juve nel mio DNA'". Il super colpo mostra grande personalità durante la conferenza stampa di presentazione: "La mia scelta è stata facile perché ho la stessa mentalità del club e anche io voglio vincere. La maglia numero 7? Non rappresenta niente per me".

Serie A - Non c'è tregua per il mondo del pallone in Italia. Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina: "Dal Pino si dimette: 'Il calcio resiste al cambiamento'". Il presidente della Lega lascia con un messaggio di fiducia, ma il suo addio è comunque un problema in più.

Lutto - "Addio Zamparini. Amava il pallone, scopriva i campioni". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina per ricordare l'ex presidente del Palermo, scomparso ieri all'età di 80 anni. Il 27 dicembre 2021 era stato operato d'urgenza all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per una forma di peritonite che lo aveva colpito nei giorni precedenti.