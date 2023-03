PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Dieci motivi per restare tranquilli"

TuttoNapoli.net

"Napoli, i dieci motivi per restare tranquilli". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli è reduce dalla prima sconfitta casalinga in campionato contro la Lazio. Una battuta d'arresto di misura grazie ad un gol di Vecino che non inficia il cammino straordinario degli uomini di Spalletti sempre inventa alla classifica.