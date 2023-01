PRIMA PAGINA - Il Mattino - "Il Napoli deve temere solo se stesso. Salernitana choc"

Pesante ko della Salernitana ieri per 8-2 in casa dell'Atalanta: Nicola verso l'esonero.

"Ecco perché il Napoli deve temere solo se stesso. Salernitana choc: Nicola al capolinea" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio al calcio con le due campane protagoniste, una in positivo e l'altra in negativo. Napoli primo in Serie A a +9 sul Milan secondo. Pesante ko della Salernitana ieri per 8-2 in casa dell'Atalanta: Nicola verso l'esonero.