PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Luis Enrique, 8mln per dire sì al Napoli. Italiano resta in corsa"

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla panchina del Napoli. In corsa c'è sempre Luis Enrique mentre sullo sfondo resta la figura dell'attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano: "Luis Enrique, 8 milioni per dire sì al Napoli. Italiano resta in corsa".