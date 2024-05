PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli, la lezione dello scudetto"

"Napoli, la lezione dello scudetto", titola Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell'anno fallimentare degli azzurri a 365 giorni dallo storico titolo

"Napoli, la lezione dello scudetto", titola Il Mattino in apertura nell'edizione odierna, parlando della stagione fallimentare degli azzurri a 365 giorni dalla storica conquista. Il commento in alto al box: "Come ripartire un anno dopo la festa e la grande delusione".