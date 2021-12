PRIMA PAGINA - Il Roma titola: "Pure col Milan in emergenza"

Il Napoli stasera farà visita al Milan a San Siro nel big match della diciottesima giornata di Serie A. "Napoli, pure col Milan in emergenza", titola in prima pagina Il Roma raccontando delle tante assenze a cui dovrà far fronte Luciano Spalletti: ai lungodegenti Koulibaly, Osimhen e Fabian si aggiungono anche Insigne e Mario Rui.