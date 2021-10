PRIMA PAGINA - Il Romanista durissimo: “Traditi! Una vergogna che può minare il percorso”

“Traditi! Una vergogna che può minare il percorso”, scrive così Il Romanista in apertura quest'oggi che critica aspramente il 6-1 della Roma contro il Bodo Glimt. "Inaccettabile lasciarsi andare senza reagire: questo ko fa più male perché eravamo convinti che non avremmo rivisto certi spettacoli osceni. La paura è che un tracollo simile mini un percorso che comunque è appena all’inizio. Oggi però è solo il tempo del silenzio. Mou sbaglia tutto, i giocatori pure, i cambi non servono a raddrizzare una partita impostata male sotto tutti i punti di vista Inevitabile il confronto a fine gara sotto il settore".