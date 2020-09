"Cairo, l'hai persa tu". Attacco al Torino da parte di Tuttosport, che in prima pagina dedica questo titolo ai granata, battuti 1-0 dalla Fiorentina. In primo piano la Juventus: "Pirlo-CR7, porte aperte", in merito alla possibilità di far entrare mille tifosi allo stadio per la gara con la Sampdoria.