"ADL che botta dalla Corte d'Appello!" Titola così in prima pagine l'edizione odierna di Tuttosport. "Sentenza dura: confermati il 3-0 e il punto in meno, il Napoli: 'Ricorriamo al Coni". Al centro il consiglio a Dybala del suo ex presidente, Zamparini: "Vai al Real!"