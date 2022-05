PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “W Miretti”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con un focus sul giovane centrocampista della Juve

"W Miretti", è questa l’apertura di Tuttosport che apre con un focus sul giovane centrocampista della Juve che ha esordito per la prima volta titolare in Serie A domenica scorsa contro il Venezia. In taglio alto spazio al Torino e al rinnovo del Gallo: "Belotti, ora o mai più". Sulla destra le polemiche arbitrali dopo il caso Acerbi il Spezia-Lazio.