PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Donnarumma: “Tutti con Koulibaly”

Tuttosport dedica l’apertura alle parole di Donnarumma alla vigilia della gara di Nations League contro la Spagna: "Tutti con Koulibaly. E non fischiatemi". Al centro le mosse della Juventus per accaparrarsi Dusan Vlahovic: "Piano Vlahovic. Pronta la strategia della Juve per il bomber serbo che tentenna sul rinnovo con la Fiorentina. Due le ipotesi: acquisto in stile Chiesa oppure inserimento di contropartite tecniche".