PRIMA PAGINA - Tuttosport: "C'è Joya per tutti!"

Nell'edizione di Tuttosport apre con il 4-1 della Juventus alla Sampdoria in Coppa Italia: "C'è Joya per tutti! Poker alla Samp, Juve nei quarti: apre Cuadrado, raddoppia Rugani, Dybala entra dalla panchina, fa tris,, esulta e lascia il rigore del 4-1 a Morata". In taglio alto spazio al caso Serra: "Serra fermato: si scusa solo lui". Sempre in taglio alto spazio al mercato in casa Toro: "Fares choc! Pellegri vicino". Ancora mercato di spalla: "Caos Genoa, Labbadia dice no: Maran o Gattuso".