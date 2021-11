PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Che Napoli! Ma noi non molliamo"

"Che Napoli! Ma noi non molliamo", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Zielinski, super Mertens (2), Fabian Ruiz travolgono Sarri (4-0). Azzurri soli al comando, grazie alla vittoria del Sassuolo a San Siro. Però Milan, Inter e Atalanta continuano a crederci. Ora è uno scudetto per quattro". In taglio alto spazio all'indagine sulle plusvalenze: "Trema mezza serie A!"