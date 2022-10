PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chi paga i danni?"

"Almeno 25 milioni di mancati introiti provocati da una rosa e da un allenatore che ne guadagnano 175 a stagione".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'eliminazione della Juventus in Champions League: "Chi paga i danni? Almeno 25 milioni di mancati introiti provocati da una rosa e da un allenatore che ne guadagnano 175 a stagione". A centro pagina spazio al Milan che vince 4-0 a Zagabria: "Milan & Leao show. E' quasi fatta!". Di spalla la mossa di Xavi per sperare nella qualificazione del Barça agli ottavi: "Davanti alla tv per gufare l'Inter".