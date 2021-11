PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Con ADL è rottura: su Insigne piombano Inter ed Everton"

Indiscerzione di calciomercato di Tuttosport in prima pagina, nell'edizione di oggi: "Con ADL è rottura: su Insigne piombano Inter ed Everton. De Laurentiis: 'Percorso a Napoli finito? Ce ne faremo una ragione'". A centro pagina spazio al cambiamento in corsa delle condizioni del contratto che ha fatto infuriare gli abbonati DAZN: "Calcio in tv, la rivolta dei tifosi. Da metà dicembre non si potrà più seguire lo stesso evento su dispositivi diversi".