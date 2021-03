PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Diavolo che Milan!”

"Diavolo, che Milan!” è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la prima pagina e celebrare il pareggio in extremis dei rossoneri sul campo del Manchester United. Si parla anche del bel successo della Roma contro lo Shakhar: "Pellegrini, El Shaarawy, Mancini: Roma super". In taglio alto, le parole di John Elkann sul futuro della Juventus. Di spalla Belotti, tornato negativo dal Covid e le condizioni di Galliani e Marotta.