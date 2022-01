PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Festival Juve!”

"Festival Juve!”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato di gennaio della Juventus. "Bianconeri assokuti protagonisti della campagna acquisti invernale che si è chiusa ieri sera. Visite e firma per Zakaria e Gatti (resterà a Frosinone sino a giugno), Bentancur e Kulusevski a Londra, Ramsey ai Rangers". In taglio centrale approfondimento sul mercato del Torino: "Demba Seck scommessa per Juric" e di quello dell'Inter: "Scamacca dice sì all'Inter".