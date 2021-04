PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Frenata Inter a Napoli"

"Frenata Inter a Napoli". Titola così in prima pagina, nell'edizione odierna, Tuttosport. "Conte adesso è a +9". In taglio alto spazio alla neonata Eurolega europea: "Ma siete pazzi? La Superlega uccide il calcio". A centro pagina in evidenza la vittoria dell'Atalanta contro la Juventus: "Paradiso Dea, Inferno Juve".