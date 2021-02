PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Gasp-Gattuso, altro round"

Tuttosport apre in prima pagina con il big match tra Atalanta e Napoli che vale tanto in ottica Champions League: "Gasp-Gattuso: altro round". "Pirlo, ti serve un Pirlo", il titolo della prima pagina del quotidiano che si riferisce al tabù dei bianconeri sui gol su punizione. Nel taglio alto l'addio a Mauro Bellugi che aveva perso le gambe a causa del Covid: "Derby per Mauro". Poi il focus sul Torino di Nicola, vittorioso a Cagliari e la vittoria di Ancelotti ad Anfield: "Re Carlo di Liverpool, il derby all'Everton".