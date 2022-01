PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Napoli c'è, la Juve no"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica il centro pagina al pareggio all'Allianz Stadium di Torno: "Il Napoli c'è, la Juve no. Chiesa risponde a Mertens, ma bianconeri senza gioco. Orgogliosa prova dei partenopei. Lobokta, Rrahmani e Zielinski in campo nonostante la quarantena. Il club campano rischia una multa da 400 a 1000 euro". In taglio alto spazio al nuovo decreto anti Asl della Lega di Serie A: "Mai più così". Di spalla spazio ai rossoneri che dopo aver battuto la Roma si portano a -1 dall'Inter: "Milan, sei da scudetto".