PRIMA PAGINA - Tuttosport: "In 45mila per l'Inter ma il Toro ci crede"

"In 45mila per l'Inter ma il Toro ci crede", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Grande pubblico per festeggiare lo scudetto d'inverno, Juric però vuole stupire: 'Non cambio l'atteggiamento della squadra, possiamo vincere anche contro i primi'". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus sul Cagliari: "Natale Juve". Di spalla spazio al pareggio tra Genoa e Atalanta: "Genoa tosto, la Dea frena".