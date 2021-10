PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Invincibili, all'assalto!"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: "Invincibili, all'assalto! A San Siro l'Italia imbattuta da 37 partite sfida la Spagna. Mancini suona la carica: 'Prima o poi prederemo, ma dopo i Mondiali del Qatar...". A centro pagina spazio al mercato dopo il mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina: "Assist alla Juve". Di spalla spazio al caso in casa Toro: "Effetto Juric: via il capo dei medici".