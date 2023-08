"Nel segno di Chiesa e Vlahovic".

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il tris della Juventus a Udine: "Juve da sogno. Nel segno di Chiesa e Vlahovic". A centro pagina spazio anche per Belotti e De Ketelaere, a segno in questa prima giornata: "Roma, questo è il Gallo. L'Atalanta rianima CDK". Spazio anche al mercato del Torino: "Toro, anche per Correa".