PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Marotta, la resa dei conti"

L'edizione odierna di Tuttosport gioca in anticipo Juventus-Inter. Domenica sera all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno i nerazzurri

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna di Tuttosport gioca in anticipo Juventus-Inter. Domenica sera all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno i nerazzurri per provare a rientrare nei quarti alti della classifica. Dall'altra parte la squadra di Simone Inzaghi, e dell'ex Beppe Marotta, andrà a caccia di punti per diminuire il divario con il Milan capolista. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Juve-Marotta, la resa dei conti".