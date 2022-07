PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, Morata e il terzino"

"Trattativa ad oltranza con l'Atletico per il ritorno di Alvaro".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato della Juve: "Juve, Morata e il terzino. Trattativa ad oltranza con l'Atletico per il ritorno di Alvaro. La prima scelta per completare l'attacco. Se parte Alex Sandro, entra in corsa anche Raum". Di spalla l'incredibile lite in casa Torino: "Juric-Vagnati, la rissa che umilia il Toro". In taglio basso spazio al pesante ko della Lazio in amichevole: "Coda esalta il Genoa. Che lezione a Sarri!"