PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve-Pogba, perche si può!”

“Juve-Pogba, perche si può!”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre dedicando un ampio spazio alle mosse sul mercato della Juventus: "Il francese a giugno sarà libero a parametro zero. Real più lontano, per i bianconeri il nodo è l'ingaggio, ma senza Ramsey e Arthur e con il Decreto Crescita l'operazione non è impossibile. E il ritorno a Torino sarebbe molto gradito al giocatore". In taglio alto spazio ai Globe Soccer Awards con l'Italia grande protagonista. Di spalla si parla del mercato del Torino e del Milan.