PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, tutto su Dybala"

"Juve, tutto su Dybala", titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "I bianconeri, che hanno chiuso senza altri affari, ora stringono per il rinnovo dell'argentino". Apertura dedicata al calciomercato che si è chiuso ieri: "Ecco i colpi principali dell'ultimo giorno di mercato". A centro pagina spazio al colpo in attacco del Torino: "Brelalo al Toro!"